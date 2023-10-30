Руководившего захватом Киево-Печерской лавры главу заповедника утвердили на посту

Максим Остапенко исполнял обязанности руководителя заповедника с апреля и способствовал вытеснению канонической Украинской православной церкви из обители

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство культуры Украины утвердило в должности директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). Остапенко исполнял обязанности руководителя заповедника с апреля и всеми силами способствовал вытеснению канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из обители.

Как сообщил СПЖ со ссылкой на данные украинских СМИ, Минкультуры утвердило Остапенко в должности директора. Хотя на сайте он указан все еще как исполняющий обязанности, на страницах заповедника в социальных сетях Остапенко указывают уже как директора, отмечают в союзе.

В СПЖ напомнили, что Остапенко, ранее возглавлявший национальный заповедник "Хортица", с 14 апреля исполнял обязанности главы заповедника "Киево-Печерская лавра". К концу марта ситуация вокруг обители уже была накалена, после того, как украинские власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды и потребовали от монахов покинуть лавру. Однако с назначением Остапенко ситуация лишь продолжила усугубляться, в начале июля руководство заповедника при содействии силовиков начало смену замков и захват корпусов, находившихся в ведении УПЦ.

В конце августа глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний, неоднократно заявлявший, что два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре, наградил Остапенко, его заместителя и других сотрудников заповедника.

Власти Украины последовательно выдавливают УПЦ из Киево-Печерской лавры. В августе суд признал законными расторжение аренды и претензии музея на имущество монастыря, что позволяет выселить монахов из обители. После этого руководство музея закрыло для посетителей вход в Нижнюю лавру, где расположены основные корпуса монастыря, а также запретило студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться на территории лавры.

На Украине в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.