Собянин сообщил о возведении электродепо "Столбово" в Новой Москве к концу 2024 года

По словам мэра столицы, депо позволит в два раза увеличить количество поездов в южной части Сокольнической ветки

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Все основные работы по строительству электродепо недалеко от Коммунарки в Новой Москве планируют завершить к концу следующего года. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"В районе Коммунарки развернута большая стройка. Тут возводится новое электродепо, мощное - общая площадь всех строений превысит 100 тыс. кв. м. Здесь будут работать более 1 тыс. человек. Оно будет обслуживать сразу две линии - Сокольническую и новую строющуюся Троицкую. <...> Основные работы должны быть закончены в конце следующего года", - сказал Собянин.

Он добавил, что депо позволит в два раза увеличить количество поездов в южной части Сокольнической ветки и обеспечить нормальное функционирование новой Троицкой линии метро.

Как уточнил исполнительный директор, руководитель дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Кивлюк, сейчас общая площадь участка составляет 16 га, тут будет 51 здание для обслуживания поездов. На сегодняшний день первый этап выполнен на 100%. Помимо самого депо будет построено четыре ветки соединительных с Троицкой линей и три - с Сокольнической.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы пояснили, что электродепо "Столбово" станет первым на южном участке Сокольнической линии и одним из крупнейших депо Московского метрополитена. Развернутая длина путей депо превысит 12 км. Депо оснастят самым современным оборудованием, которое позволит качественно и эффективно обслуживать составы.