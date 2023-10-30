На Живописной улице в Москве восстановили движение трамваев

Вместо трамваев ранее работали автобусы от остановки "Проспект Маршала Жукова" до станции метро "Щукинская"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Трамваи №28 и №31 восстановили движение по Живописной улице в Москве после остановки из-за наклонившегося на контактную сеть дерева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев на Живописной улице", - говорится в публикации.

В понедельник на Живописной улице из-за дерева, наклонившегося на контактную сеть, задерживались трамваи №28 и №31. Маршруты были временно изменены. Вместо трамваев работали автобусы от остановки "Проспект Маршала Жукова" до станции метро "Щукинская".