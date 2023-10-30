Грузия полностью профинансирует онкологические операции своим жителям

С августа в стране оплачиваются медикаменты для людей с онкологией и лучевая терапия

ТБИЛИСИ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Грузии решило полностью профинансировать операции людям с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства по итогам заседания кабмина.

"На заседании [правительства] был рассмотрен проект, согласно которому всем онкопациентам (кроме лиц, застрахованных на бюджетные средства) будут финансировать онкологические хирургические - как плановые, так и неотложные - операции в масштабе страны", - говорится в сообщении.

В правительстве напомнили, что с августа власти уже финансируют гормонотерапию, химиотерапию и лучевую терапию, а также медикаменты для людей с онкологией.