"Аэрофлот" возобновляет полеты в Махачкалу

Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 пройдут в штатном режиме

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет рейсы в Махачкалу, сообщил авиаперевозчик.

"Рейсы SU1056/1057 и SU1058/1059 за 30.10.2023 по маршруту Москва - Махачкала - Москва, а также все последующие рейсы будут выполнены в/из аэропорта столицы Дагестана", - отметили в пресс-службе.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.