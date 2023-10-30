Слушания по иску Дерипаски к Осетинской и Романовой отложили на 13 ноября

Заседание перенесли из-за болезни судьи

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы отложил на 13 ноября слушания по иску Олега Дерипаски к журналистке Елизавете Осетинской и правозащитнице Ольге Романовой (признаны в РФ иноагентами), передает корреспондент ТАСС.

"Слушания отложены на 13 ноября", - сказал собеседник агентства. Заседание перенесено в связи с болезнью судьи.

Ранее суд дал время представителям сторон для обсуждения и возможности заключения мирового соглашения.

Бизнесмен подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за интервью, в котором содержатся заявления Романовой о том, что он владеет двумя частными военными компаниями. Истец требует признать эту информацию ложной, опровергнуть и удалить ее, материальные требования не заявлены, однако истец просит установить судебный штраф на случай неисполнения решения суда.