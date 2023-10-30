Минобрнауки сообщило о трудоустройстве около 77% выпускников транспортных вузов 2023 года

По данным ведомства, на эти учебные учреждения приходится 16% всех студентов в России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Не менее 77% молодых специалистов, выпустившихся из транспортных вузов России в 2023 году, по предварительным данным, уже трудоустроены, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

"По предварительным данным выпуска 2023 года, уже обеспечены трудоустройством не менее 77% [выпускников]", - сказал он на совместном заседании коллегий Минобрнауки и Минтранса РФ.

По данным Минобрнауки, на транспортные вузы приходится 16% всех студентов в России. Как рассказал глава министерства Валерий Фальков, в 2023 году на рынок труда было выпущено более 30 тыс. специалистов в сфере транспорта.