Россельхознадзор выявил антибиотики в колбасе "Тюменская"

АО "Продо Тюменский бройлер" объявили предостережение о недопустимости нарушения требований технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции

ТЮМЕНЬ, 30 октября. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявило наличие кокцидиостатиков в полукопченой колбасе "Тюменская" производства АО "Продо Тюменский бройлер", компании объявлено предостережение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кокцидиостатики относятся к антибиотикам широкого спектра, которые применяются для профилактики и лечения паразитов у кур, цыплят и бройлеров.

"В октябре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам при проведении государственного ветеринарного лабораторного мониторинга были отобраны пробы колбасы куриной полукопченой "Тюменской" производства АО "Продо Тюменский бройлер". По результатам лабораторных исследований проведенных в ФГБУ "ВГНКИ" г. Москва, в пробах колбасы куриной полукопченой "Тюменской" выявлено наличие кокцидиостатиков (динитрокарбанилид - 4,6 мкг/кг)", - говорится в сообщении.

В связи с выявлением лекарственных препаратов в колбасе производителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Кроме этого, в июле 2023 года в куриной колбасе этого производителя уже был выявлен антибиотик офлоксацин, тогда компании "Продо Тюменский бройлер" также было предъявлено предостережение, добавили в ведомстве.