В СЖР заявили, что РФ может принять зеркальные меры в отношении молдавских журналистов

По словам председателя Союза журналистов Владимира Соловьева, блокировка российских СМИ нарушает "все нормы свободы слова и свободы распространения информации"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Россия может лишить аккредитации или заблокировать молдавские СМИ в ответ на действия Службы информации и безопасности Молдавии. Такое мнение выразил ТАСС председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее стало известно, что Служба информации и безопасности Молдавии блокирует доступ к сайтам ТАСС, "Лента.ру", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Известий", "Комсомольской правды", aif.ru, "Российской газеты", радио Sputnik, а также несколько молдавских ресурсов. В целом в список попал 31 новостной портал.

"Можно выразить только сожаление по поводу действий властей Молдовы и их русофобской политики. Они жестко ограничивают работу российских СМИ, тем самым нарушая все нормы свободы слова и свободы распространения информации, которые декларируют на бумаге. Вполне вероятно, что в ответ на эти действия со стороны России также будут предприняты зеркальные шаги в отношении аккредитованных в России молдавских журналистов", - сказал он.

На прошлой неделе в Молдавии заблокировали доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ. В список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета", "ТВ Центр", "Царьград", "Пятый канал", "Спас", "360°" и ряд других.

В конце февраля прошлого года Молдавия ввела чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине, в рамках которого на телепередачи из России накладывались ограничения. После этого заблокировали доступ к новостным сайтам "Sputnik Молдова", Eurasia Daily (eadaily.com) и "Блокнот" (bloknot.ru), а также к ряду других ресурсов. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.