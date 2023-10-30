В трех городах ЯНАО появилось оборудование для раннего выявления остеопороза

С помощью денситометра врачи могут оценить вероятность перелома костей и позвоночника в многолетней перспективе, определить костный возраст пациента, выявить общие костные потери на начальной стадии остеопороза

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Приборы для исследования костной ткани - денситометры - впервые поступили в медучреждения Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Новое оборудование предназначено для раннего выявления остеопороза, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Высокоточные новинки поступили в медучреждения Ноябрьска, Нового Уренгоя и Надыма. С просьбой о приобретении денситометра к губернатору региона Дмитрию Артюхову обратилась ноябрянка в соцсети "ВКонтакте". Ранее на исследования костной ткани ямальцы направлялись за пределы округа, в частности, жители Ноябрьска проходили диагностику в Сургуте, а единственный в округе аппарат был установлен в окружной больнице", - говорится в сообщении. В пресс-службе департамента здравоохранения региона ТАСС пояснили, что в этих городах оборудование появится впервые, ранее подобные исследования были доступны только в Салехарде.

С помощью денситометра врачи могут оценить вероятность перелома костей и позвоночника в многолетней перспективе, определить костный возраст пациента, выявить общие костные потери на начальной стадии остеопороза. Результат обследования можно получить сразу.

Во время процедуры измеряется скорость прохождения ультразвуковой волны по костной ткани, далее данные передаются на компьютер, обрабатываются системой и выводятся на монитор. Исследование можно проводить неоднократно, в том числе у беременных женщин и кормящих матерей.

"Денситометрия является "золотым стандартом" в диагностике остеопороза. Сегодня на учете с этим заболеванием в округе состоят 459 пациентов. Ежегодно их количество растет примерно на 50 человек. Планомерно оснащаем больницы округа необходимым диагностическим оборудованием, потому что раннее выявление заболеваний способствует их более эффективному лечению", - приводят в сообщении слова главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова.