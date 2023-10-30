Минобрнауки создаст модули ИИ для транспортных специальностей в вузах

Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, для этого планируется сформировать консорциумы вузов математического, транспортного и IT-направления и работодателей, которые выступят в качестве экспертов для разработанных образовательных модулей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ планирует сформировать отраслевые модули использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для транспортных специальностей в вузах, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

"Перед нами также стоят задачи совместного участия в прорывных отраслевых программах, в таких, как упомянутая программа искусственного интеллекта, здесь задача ставится предельно понятная: необходимо сформировать отраслевые модули использования технологий искусственного интеллекта и внедрить их в образовательные программы, в данном случае транспортной направленности", - сказал он на совместном заседании коллегий Минобрнауки и Минтранса РФ.

Афанасьев пояснил, что для этого планируется сформировать консорциумы вузов математического, транспортного и IT-направления и работодателей, которые будут выступать в качестве экспертов для разработанных образовательных модулей.