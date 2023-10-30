Глава Центра мусульман СКФО призвал не поддаваться на провокации сил извне

Исмаил-хаджи Бердиев отметил, что рекомендует "населению стараться более объективно воспринимать информацию"

ЧЕРКЕССК, 30 октября./ТАСС/. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев призвал жителей округа не поддаваться на провокации других стран, которые призваны дестабилизировать обстановку.

"Ситуация сложная, нестабильная. Есть силы, которым не нравится наше спокойствие, и вот они опять будоражат общество, это исходит от них. Это не наши, а извне стараются все это проделать. Я считаю, что это в любом случае влияние, которому у нас поддались", - сказал ТАСС Бердиев.

Он также призвал жителей округа не поддаваться на провокации. "Рекомендую населению стараться более объективно воспринимать информацию <...> и заниматься своими делами. А все виновные, надеюсь, что будут наказаны", - добавил Бердиев.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.