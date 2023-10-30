В Дагестане опровергли получение заявок на митинги в поддержку палестинцев

В Министерстве юстиции региона отметили, что в случае поступления запроса от общественных объединений, он будет рассмотрен в установленном законом порядке

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Дагестана опровергло данные о получении заявок на проведение митингов в поддержку жителей сектора Газа.

"В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Таким образом региональный Минюст прокомментировал информацию в соцсетях о том, что ведомство якобы отказало Муфтияту Дагестана в проведении митинга в поддержку жителей сектора Газа.

Отмечается, что в случае поступления такой заявки от общественных объединений, муниципалитетов или группы граждан она будет рассмотрена в установленном порядке и в установленный законом срок по ней будет вынесено решение.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.