В УрФО ожидают гололед, снег и дождь

В некоторых регионах прогнозируют потепление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Потепление прогнозируется в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО). В ближайшие два дня в регионах ожидаются дожди, снег, гололед, сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 31 октября] облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью -5, -10 градусов, днем - 0, -5 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В среду в регионе потеплеет до +3 градусов, местами ожидается снег и гололедица.

В Курганской области в ближайшие два дня потеплеет с -4, +1 до -2, +3 градусов, возможен небольшой снег. В эти же дни в Челябинской области потеплеет до +6 градусов, вместе со снегом ожидаются дожди, туманы, гололедица, местами порывы ветра до 13 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается небольшой снег, температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов, в ночь на вторник и среду - от -7 до -11 градусов. В Югре прогнозируется слабая изморозь и небольшой снег, днем температура опустится до -11 градусов, а ночью - до -16, при прояснениях - до -20 градусов. На Ямале в эти же дни днем от -6 до -16 градусов, ночью - от -11 до -23, возможен небольшой снег и в отдельных районах туман.

Ситуация в регионах

В администрации Тюмени отметили, что с началом снегопада особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон. В дневную смену на городские улицы вышло 403 единицы техники. Дорожную сеть протяженностью более 1 150 километров сегодня обслуживают 648 рабочих.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга добавили, что в середине недели наступит оттепель, но она прекратится к следующим выходным. По данным заместителя главы города Алексея Бубнова, за выходные выпало более 10 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. В свою очередь в Госавтоинспекции по Свердловской области рекомендовали водителям исключить рискованные и опасные маневры.

В Госавтоинспекции Курганской области сообщили, что в регионе продолжаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. "Автоинспекторы рекомендуют водителям неукоснительно соблюдать ПДД, по возможности отказаться от выездов за переделы населенных пунктов, начинающим водителям воспользоваться общественным транспортом", - отметили в ведомстве. Глава региона Вадим Шумков призвал курганцев попросить своих пожилых родственников и детей не выходить из дома в такую погоду без особой нужды.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев отметил, что погодные условия осложняют работу сельхозпроизводителей Уральского федерального округа, однако они имеют достаточно опыта для успешного завершения уборочной кампании, передает аппарат полпреда.