В Белоруссии могут исключить бурого медведя из Красной книги

В республике зафиксировали рост популяции хищников

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Решение об исключении бурого медведя из числа видов, внесенных в Красную книгу Белоруссии, может быть принято на фоне роста популяции хищников в республике. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия белорусского Минприроды Петр Николаенко.

По его словам, Национальная академия наук Белоруссии оценивает численность популяции медведей на конец 2022 года в 700 особей. "При этом в 2021 году было 580 особей", - сказал Николаенко, добавив, что новый учет численности животных планируется в 2024 году.

Он также привел оценки ученых, согласно которым на достижение рысью "экологического потенциала численности - 1520 особей - требуется еще несколько лет", поэтому исключение животного из Красной книги преждевременно.

"Академией наук планируется на основе выполненных исследований подготовить к 2025 году макет пятого издания Красной книги Республики Беларусь. Таким образом, вопрос об изменении статуса или сохранении действующего [статуса] по медведю и рыси, возможно, будет решен через два года", - сказал Николаенко.

Комментируя участившиеся сообщения о встречах человека с медведем, заместитель генерального директора Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по биоресурсам Павел Гештовт отметил, что это происходит в том числе из-за растущего количества пользователей соцсетей. "На данный момент критической проблемы между крупными хищниками и человеком в Беларуси не существует, но надо смотреть на несколько шагов вперед, на несколько лет вперед и решать проблему своевременно", - сказал он.

В конце августа министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Андрей Худык заявил, что в республике "в экологической сфере все в порядке". Худык выразил уверенность, что в ходе работы над очередным выпуском Красной книги Белоруссии из нее "некоторые виды растений и животных будут исключены, потому что уже есть рост популяций, которые в принципе могут уже не охраняться законом".