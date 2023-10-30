Пушилин заявил, что только 36% жителей ДНР оформили медполисы

Глава региона также отметил, что заболеваемость ОРВИ в октябре 2023 года выросла на 3,2% по сравнению с 2022 годом

ДОНЕЦК, 30 октября. /ТАСС/. Только 36% от общего количества жителей в Донецкой Народной Республике включены в реестр Территориального фонда обязательного медстархования по региону, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Оформление медицинского полиса. Полис можно оформить в отделениях Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в МФЦ, на Почте Донбасса, а также на Госуслугах. Однако, по данным территориального фонда [ОМС], на сегодняшний день в реестр застрахованных лиц включено лишь 36% от общего числа жителей республики. Считаю необходимым усилить данное направление по месту работы, дал соответствующие поручения", - написал Пушилин по итогам оперативного совещания с членами правительства ДНР.

Он добавил, что также на совещании обсудили, что заболеваемость ОРВИ в октябре 2023 года выше уровня аналогичного периода 2022 года на 3,2%. В регион поступили 956 220 доз вакцины против гриппа для иммунизации детей и взрослых. Работают 215 прививочных кабинетов. Минздравом организованы выездные прививочные бригады по предварительным заявкам.

С 1 января 2024 года на основании полиса жители новых регионов, как и все граждане РФ, будут бесплатно получать качественную медицинскую помощь не только на территории проживания, но и в любом субъекте России.