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Палестино-израильский конфликт

В Махачкале заявили, что во время беспорядков удалось предотвратить кровопролитие

По словам министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова, переговоры с участниками акции протеста в аэропорту могли не состояться

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, который вел переговоры с участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы, заявил, что 29 октября удалось предотвратить кровопролитие.

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"В какой-то момент думал, что переговоры не состоятся и произойдет самое страшное. <...> Буквально удалось предотвратить кровопролитие", - сообщил ТАСС Муслимов.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создали оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильДагестан
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