Пара из Мордовии сыграет свадьбу на выставке-форуме "Россия"

Свадьба пройдет в сопровождении творческих коллективов республики

ТАСС, 30 октября. Пара из Мордовии заключит брак по традициям народного мордовского свадебного обряда на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщили в Министерстве культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии.

"Специалист ООО "Альфа-М" Станислав Пичайкин и артистка государственного фольклорного ансамбля "Келу" им. Г. И. Сураева-Королева Анна Платонова живут в Республике Мордовия, на выставке-форуме "Россия" они официально заключат брак по традициям народного мордовского свадебного обряда. На сцене пройдет настоящее бракосочетание с внедрением в него традиционных народных свадебных обрядов и обычаев. Под мордовские песни пройдут обрядовые действа в доме невесты, которую оденут в традиционный свадебный костюм, а в доме жениха украсят приготовленный свадебный хлеб - "курник". Церемония продолжится обрядом сватовства, официальной частью и завершится свадебным поездом", - говорится в сообщении.

Свадьба пройдет в сопровождении творческих коллективов Мордовии: артистов Мордовского государственного национального драматического театра, Старотеризморгского народного хора, этнографической фольклорной группы "Мерема", фольклорного ансамбля "Торама".

Как сообщается на сайте правительства Мордовии, экспозиция Мордовии на выставке "Россия" отразит этнокультурное многообразие региона, достижения в науке, промышленности, социальной сфере. Концепция экспозиции будет выстроена в контексте славных имен уроженцев республики - Федора Ушакова, патриарха Никона, Степана Эрьзи, Федота Сычкова, Михаила Девятаева. О выдающихся людях и достижениях республики расскажет мордовское Великое дерево.

Как сообщается на сайте выставки, мифологическое мордовское Великое дерево отражает судьбы людей, живущих в республике, символизирует устремленность региона к постоянному развитию. Мастера воплотят дерево в шестиметровом арт-объекте, состоящем из почти 2 тыс. различных элементов. Дерево будет интерактивным: гости смогут зайти внутрь ствола и совершить экскурсию по главным мордовским достопримечательностям. Также на четырех площадках ВДНХ пройдут гала-концерты ведущих творческих коллективов, мастер-классы по художественно-народным промыслам, спектакли и художественные выставки.

День Мордовии на международной выставке "Россия" на ВДНХ запланирован на 30 ноября. Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. В ней примут участие 89 регионов страны.