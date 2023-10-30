СМИ: у парламента Британии задержали более 60 экоактивистов

По данным газеты Evening Standard, участники акции требовали от правительства прекратить реализацию новых проектов в нефтегазовой сфере

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Более 60 человек были задержаны сотрудниками полиции в Лондоне во время демонстрации экоактивистов, которые потребовали от британского правительства прекратить реализацию новых проектов в нефтегазовой сфере. Об этом сообщила газета Evening Standard.

Всего в акции протеста рядом с Вестминстерским дворцом, где заседает британский парламент, приняли участие десятки представителей экологического движения Just Stop Oil. Полиция произвела задержания после того, как демонстранты перекрыли автомобильное движение.