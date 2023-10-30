В Москве в Музее космонавтики подготовили лекции и физическое шоу для "Ночи искусств"

Записаться на мероприятия программы можно на сайте музея

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Программа с лекцией о монументе "Покорителям космоса", мастер-классом по изготовлению индикатора невесомости и шоу физических опытов пройдет в Музее космонавтики в Москве в рамках акции "Ночь искусств" 4 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

"Музей космонавтики традиционно принимает участие в акции и открывает дневную и вечернюю программы праздника. В 16:00 в космическом кинозале музея пройдет лекция заведующей научно-методическим отделом музея Юлии Викторовны Костиной, посвященная знаковому сооружению Москвы - монументу "Покорителям космоса". В 2024 году главному космическому памятнику города исполнится 60 лет. Юлия Викторовна расскажет посетителям об истории создания титанового гиганта, памятной дате открытия монумента Юрием Гагариным, других конкурсных проектах из стекла и железа, а также представит интересные факты о монументе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 17:00 в зале "Исследование Луны и планет Солнечной системы" пройдет детский мастер-класс по изготовлению космонавтского индикатора невесомости, участники освоят базовые навыки шитья безопасными инструментами. А в выставочном зале для посетителей проведут экскурсию по выставке "Музей космонавтики. Модель для сборки", участники узнают об интересных предметах и процессе формирования экспозиции. В 19:00 запланировано шоу для семейной аудитории "Наука как искусство", гости узнают о наиболее интересных электрических изобретениях, увидят в действии аппараты высокого напряжения, свечение разреженных газов, тлеющий разряд, работу трансформатора и другие наглядные опыты. Записаться на мероприятия программы можно на сайте музея.