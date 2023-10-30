Более 1,3 тыс. белгородцев получат новое жилье взамен разрушенного в результате обстрелов

Свыше 1 тыс. объектов недвижимости уже приобретены, ключи выдали от 339 новых жилых помещений

БЕЛГОРОД, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. жителей Белгородской области подписали заявления на получение нового жилья взамен разрушенного в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные министерства строительства региона.

"Общее количество объектов, утраченных и поврежденных в результате обстрелов, а также находящихся в зоне ЧС, составляет 1 755 домовладений. Заявление на конкретное жилье подписали 1 355 собственников", - говорится в сообщении.

Более 1 тыс. объектов недвижимости уже приобретены, на данный момент выданы ключи от 339 новых жилых помещений, на текущей неделе готовятся к передаче еще 62 комплекта ключей. Кроме того, 54 семьи выбрали денежную компенсацию за разрушенное жилье, деньги уже выплачены. Работа по остальным домовладениям ведется, рассказали в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что с февраля 2023 года в Белгородской области приступили к выполнению поручения президента России Владимира Путина по решению жилищного вопроса граждан, потерявших жилье после обстрелов со стороны ВСУ. Решением президента региону было выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и приобретение новых домов и квартир, говорится в сообщении.