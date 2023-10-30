30 октября, 14:00
Палестино-израильский конфликт

Дума рассмотрит 31 октября обращение к ООН из-за гибели детей на Ближнем Востоке

Обращение подготовили по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 31 октября рассмотрит проект обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Госдумы.

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"Совет Госдумы принял решение рассмотреть на пленарном заседании 31 октября проект обращения к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обращение подготовлено по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина.

"Вопрос о положении детей в зоне палестино-израильского конфликта был поднят в ходе пленарного заседания 25 октября. С начала эскалации только в секторе Газа погибли 3 457 детей. Вячеслав Володин поручил профильным комитетам по международным делам и по вопросам семьи, женщин, детей проработать этот вопрос и подготовить проект обращения", - отмечается в релизе. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПалестино-израильский конфликт
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