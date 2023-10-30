В Эстонии уволили 10 не сдавших экзамен на знание государственного языка полицейских

По словам префекта Идаской префектуры Тарво Круупа, введение исключений из существующих правил и норм в итоге было бы несправедливым по отношению к тем коллегам, которые выполняют требования

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. В Эстонии 10 полицейских, не сдавших экзамен на знание государственного языка, были уволены со службы. Об этом сообщил сайт rus.postimees.ee.

"Владение эстонским языком для сотрудников департамента полиции и погранохраны является прописанным в законе требованием. Полиция закон нарушать не может", - приводятся в сообщении слова префекта Идаской префектуры Тарво Круупа.

По его мнению, введение исключений из существующих правил и норм в итоге было бы несправедливым по отношению к тем коллегам, которые требования выполняют.

Уволенные полицейские работали в Ида-Вирумском уезде, около 80% населения которого составляют русскоязычные.