В Петербурге более 2 млн человек прошли вакцинацию от гриппа

Всего в городе планируется вакцинировать против гриппа более 3 млн человек - 60% населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Вакцинацию против гриппа прошли более 2 млн петербуржцев, что составляет 40% населения города. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу в своем Telegram-канале.

"На 30 октября в городе привито против гриппа 2 149 080 человек, в том числе 454 041 ребенок, что составляет 40,0% от совокупного населения", - говорится в сообщении.

Всего в Петербурге планируется вакцинировать против гриппа более 3 млн человек - 60% населения.

По последним данным городского управления Роспотребнадзора, за неделю показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге снизился на 4,2%. Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами негриппозной этиологии.