На севере Москвы завершили реконструкцию газопровода на 50%

В ходе работ стальной газопровод с истекающим сроком эксплуатации меняют на полиэтиленовый, который прослужит не менее 40 лет

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" приступили к реконструкции газопровода низкого давления на территории Северного административного округа столицы от улицы Юннатов до улицы 8 Марта в этом году. Половина работ уже выполнена, сообщили в пресс-службе компании.

"В ходе работ стальной газопровод с истекающим сроком эксплуатации меняют на полиэтиленовый, который прослужит не менее 40 лет. На данный момент ведутся работы по врезке уже проложенного участка полиэтиленового газопровода", - говорится в сообщении.

Как уточнили столичные газовики, реконструкция газопровода ориентирована на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами пешеходам и автотранспорту. С этой целью работы осуществляются с разбивкой на участки. Кроме того, на данной территории применяется новая современная техника, имеющая максимально низкие характеристики по уровню шума, что позволяет проводить работы вблизи образовательных учреждений.

"После установки запорной арматуры для дистанционного регулирования потока газа и контрольно-измерительных приборов, а также очистки внутренней полости нового газопровода путем продувки воздухом будут произведены испытания на герметичность давлением воздуха", - заключили в пресс-службе АО "Мосгаз".