На новогодних праздниках запустят два дополнительных поезда в Крым

Продажа билетов уже открыта

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик "Гранд сервис экспресс" назначил два дополнительных пассажирских поезда до Крыма из Москвы и Санкт-Петербурга, которые будут курсировать на время новогодних праздников. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

"Гранд сервис экспресс" на период новогодних праздников назначает дополнительные поезда в Крым из Москвы и Петербурга. Поезд №171/172 будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург - Симферополь, поезд №175/176 - по маршруту Москва - Симферополь", - говорится в сообщении.

Первый поезд №171/172 отправится из Симферополя 25 декабря, из Санкт-Петербурга - 27 декабря. Последний рейс планируется 9 января. Поезд №175/176 начнет курсировать с 27 декабря и в завершающий рейс отправится также 9 января.

В составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны, продажа билетов уже открыта.