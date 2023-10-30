30 октября, 14:43

Сухой фонтан в московском парке "Ходынское поле" законсервировали на зиму

На фонтан установили укрывную металлическую конструкцию для защиты в зимнее время

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Консервацию сухого фонтана в парке "Ходынское поле" завершили в Северном административном округе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Демонтировали решетки, которые закрывают подземную чашу, слили воду, промыли оборудование с помощью моющих средств. Затем продули трубопроводы, чтобы удалить оставшуюся воду. После демонтировали фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы. На финальном этапе на фонтан установили укрывную металлическую конструкцию для защиты в зимнее время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фонтан на Ходынском поле - один из самых больших сухих фонтанов в Москве. "Уникальный светомузыкальный фонтан открыли в августе 2018 года. Из подземной чаши бьют 245 струй под сопровождение музыки и подсветки. Фонтан оснащен парогенератором", - уточнили в комплексе. 

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