МВД опровергло данные о смерти полицейского, пострадавшего в аэропорту Махачкалы

Двое сотрудников полиции остаются в больнице, а другие получившие травмы были доставлены домой после оказания медпомощи, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС /. МВД опровергло информацию о том, что полицейский умер после получения травм в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

"Распространенная в СМИ и сети Интернет информация о гибели сотрудника полиции, принимавшего участие в пресечении массовых беспорядков в ночь на 30 октября на территории международного аэропорта Махачкалы, не соответствует действительности", - сказали в пресс-центре МВД России.

В ведомстве добавили, что на текущий момент двое полицейских, получивших травмы, проходят лечение в медучреждениях.

"Остальные после оказания медицинской помощи доставлены домой", - добавили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что сотрудник правоохранительных органов, который получил удар камнем в висок при столкновениях в аэропорту, умер. В Минздраве региона данную информацию не подтвердили.

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы. По инциденту создан оперативный штаб, его возглавил руководитель республики Сергей Меликов. Он заявил, что действия собравшихся в аэропорту являются грубым нарушением закона и получат оценку правоохранителей.