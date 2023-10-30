СТАНКИН создаст совместные программы с изготовителем промышленных роботов из КНР

В рамках сотрудничества планируется создание совместной учебной базы по станкам с числовым программным управлением и приводам, промышленным роботам, интеллектуальному производству

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. МГТУ "СТАНКИН" и китайский производитель высокотехнологичной продукции Wuhan Huazhong Numerical Control (HCNC), договорились о проведении совместных исследований и разработок систем с числовым программным управлением (ЧПУ), а также о создании образовательных и культурных программ России и Китая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Компания HCNC является ведущим поставщиком систем с ЧПУ, сервоприводов, станков с ЧПУ, промышленных роботов и других изделий. Основными направлениями партнерства СТАНКИНа и Уханьской компании Wuhan Huazhong Numerical Control Co.,ltd станут взаимодействие в области исследований и разработок ключевых технологий систем ЧПУ, создание совместных образовательных, культурных и академических программ Китая и России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках сотрудничества планируется создание совместной учебной базы по станкам с ЧПУ и приводам, промышленным роботам, интеллектуальному производству, а также подготовка высококвалифицированных кадров, обмен студентами и обучение сотрудников китайской компании.

"Сотрудничество станет драйвером проведения исследований ключевых технологий высококлассных станков с ЧПУ, демонстрации и проверки применения проекта импортозамещения для технических нужд Ростеха, Росатома," Трансмашхолдинга", - добавили в министерстве.