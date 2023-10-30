Володин наградит грамотой пенсионера, задержавшего грабителя в Щелкове

Михаила Макарова отметят за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты парламента 31 октября наградит почетной грамотой Михаила Макарова, который задержал похитителя телефона у школьника в Щелкове. Такое решение принял Совет Думы на заседании, сообщил ТАСС источник в аппарате палаты.

"В начале пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин наградит Михаила Макарова из подмосковного Щелкова почетной грамотой Госдумы за личный вклад в борьбу с преступностью и оказание помощи потерпевшему", - сказал источник.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться. "Очевидцем данного противоправного деяния стал 72-летний мужчина, производивший ремонт своего автомобиля. Он преградил путь правонарушителю и удерживал его до прибытия на место событий сотрудников полиции", - добавили в главке. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело.