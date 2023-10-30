Прокуратура в 2023 году восстановила права более 12,6 тыс. дольщиков в России

По данным надзорного ведомства, работа прокуроров позволила снизить количество потенциальных долгостроев с 440 до 303

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Прокуратура восстановила права более 12,6 тыс. дольщиков в РФ в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в Генеральной прокуратуре России.

"По поручению [генпрокурора России] Игоря Краснова прокуроры в текущем году восстановили права 12,6 тыс. дольщиков. Прокурорское реагирование способствовало полному разрешению ситуации с проблемными объектами в Костромской, Курганской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, работа прокуроров в 2023 году позволила снизить количество потенциальных долгостроев с 440 до 303.

"В Сочи по материалам прокуратуры возбуждено девять уголовных дел по фактам получения средств граждан при отсутствии разрешения на строительство домов. Всего в городе благодаря вмешательству прокуроров за последние два года удалось восстановить права более 4,5 тыс. участников долевого строительства, ими получено новое жилье, в том числе выплачено возмещение на сумму порядка 4,4 млрд рублей", - отметили в Генпрокуратуре.

В первом полугодии 2023 года прокурорами для пресечения 4,8 тыс. нарушений законов внесено более 2 тыс. актов реагирования, по которым привлечено к ответственности около 1,3 тыс. виновных лиц, возбуждено 45 уголовных дел.