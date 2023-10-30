В Крыму здание XIX века отреставрировали для детского реабилитационного центра

Параллельно ведется строительство стационара для детских отделений и консультативно-диагностического корпуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Подрядчик строительства Федерального детского реабилитационного центра в городе Евпатории Республики Крым завершил реставрацию здания XIX века, который станет административным корпусом центра. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Строители завершили строительно-монтажные работы в административном корпусе. Здание общей площадью около 2 тыс. кв. м было построено в конце XIX века. Перед специалистами стояла задача по его реставрации и приспособлению для современного использования. Строители провели работы по усилению фундамента и несущих конструкций здания, заменили внутренние перегородки и полы, отреставрировали и восстановили фасад, провели работы по устройству инженерных коммуникаций и внутренней отделке. Также заменили кровлю и оконные блоки", - приводятся в сообщении слова вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина.

Сейчас в здании устанавливают мебель и монтируют оборудования. Параллельно ведется строительство стационара для детских отделений и консультативно-диагностического корпуса.

Детский реабилитационный центр в Евпатории общей площадью около 100 тыс. кв. м строится на объединенной территории грязелечебницы "Мойнаки" и санатория "Родина". Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями. Строительство первого этапа планируется завершить в 2024 году. Объект включен в комплексную госпрограмму "Строительство", куратором которой является Минстрой РФ.