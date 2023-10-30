Макрон выступил против "инклюзивных" конструкций во французском языке

Президент Франции заявил, что они не помогут сделать тексты легче читаемыми

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Французский язык не нуждается в каких-то "инклюзивных" конструкциях, в частности указывающих на женский род слова, они не помогут сделать тексты легче читаемыми. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон, выступая на открытии Международного центра французского языка на севере республики.

"В этом языке мужской род является нейтральным. Вам не нужно добавлять точки в середине слов, дефисы или что-то еще, чтобы сделать их читаемыми", - сказал президент.

Глава государства выступил с почти часовой речью о французском языке и необходимости его сохранения и продвижения, мероприятие проводилось перед дворцом Вильер-Коттерет, где с 1 ноября и начнет работу Международный центр французского языка. В частности, этот центр располагает крупной библиотекой французской литературы, в которой посетители должны будут иметь возможность выбрать себе чтение по душе на основе рекомендаций искусственного интеллекта. Говоря о роли литературы, Макрон объявил, что возложил на писателя Камеля Дауда миссию увеличить число переводов франкоязычных авторов на другие языки, включая арабский, "но прежде всего сделать книги доступными сегодня на значительной части Африканского континента". В 2024 году в этом дворце, расположенном примерно в 80 км от Парижа, должен состояться саммит, на который приглашены лидеры 88 франкоязычных стран.

Во Франции уже много лет идут споры о необходимости введения так называемого инклюзивного письма, при котором слова, например, названия профессий, писались бы с женским окончанием через дефис или двоеточие, когда речь идет одновременно о мужчинах и женщинах. Эта норма предполагает активное использование феминитивов при обозначении должностей, когда их занимают женщины. Некоторые сторонники "инклюзивного" письма предлагают также использовать "нейтральные" местоимения вроде iel, которые совмещали бы одновременно мужское и женское местоимения (il + elle, "он" + "она"), так как среднего рода во французском языке нет.

Некоторые политики, преимущественно из левых партий, а также студенческие организации уже используют такую норму в своих текстах и публичных письменных заявлениях. Правда, в сфере образования такое написание было запрещено еще позапрошлым министром образования Жан-Мишелем Бланкером в 2021 году. Примечательно, что как раз сегодня в Сенате (верхней палате парламента) Франции приступают к рассмотрению законопроекта, запрещающего "инклюзивное" письмо во всех случаях составления документов на французском языке.