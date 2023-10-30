В Дагестане перенесли международный цифровой форум после беспорядков в аэропорту

В форуме ожидают участие представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, Катара и Индии

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана перенесли международный Каспийский цифровой форум на две недели после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры региона.

"Международный Каспийский цифровой форум переносится на две недели. Новые даты проведения 16 и 17 ноября. Такое решение сегодня вечером было принято Минцифры России и правительством Дагестана", - говорится в сообщении.

В форуме ожидается участие представителей Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении, Катара и Индии.

Ранее министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов сообщал ТАСС, что, несмотря на беспорядки, форум переноситься не будет. Он должен был пройти 2-3 ноября.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.