Школы в Таджикистане получили от РФ более 900 учебников на русском языке

Их передали сельским школам в Гафуровском районе

ДУШАНБЕ, 30 октября. /ТАСС/. Представители Россотрудничества передали более 900 учебников на русском языке для сельских школ в Гафуровском районе Таджикистана, сообщили в пресс-службе представительства организации в республике.

"Более 900 учебников передал в дар школам села Хистеварз Русский дом в Худжанде. Новые учебники и учебные пособия на русском языке получили 30 октября учащиеся начальной школы", - говорится в сообщении.

Еще одной школе в этом же селе передали учебники для изучения биологии в старших классах.

Россия регулярно передает в таджикские школы, культурные центры и библиотеки учебники и литературу. Также в республике работают педагоги из РФ по программе "Российский учитель за рубежом" и организованы центры изучения русского языка, который в Таджикистане имеет статус языка межнационального общения. В частности, на прошлой неделе центр открытого образования на русском языке открылся в Хорогском государственном университете Горно-Бадахшанской автономной области при поддержке Алтайского государственного педагогического университета и Министерства просвещения РФ.