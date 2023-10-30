В Петрозаводске температура опустилась до рекордного минимума для 30 октября

Прошлый рекорд был поставлен в 2018 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 октября. /ТАСС/. Температура в Петрозаводске опустилась до -12 градусов ночью 30 октября, перекрыв абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений в городе на эту дату, сообщили ТАСС в Карельском гидрометцентре.

"У нас минимальная температура за ночь была -12 градусов. Перекрыт абсолютный минимум температуры <...>. За весь период наблюдений такой температуры именно 30 числа не наблюдалось никогда", - сказал собеседник ТАСС.

Прошлый рекорд в столице Карелии был поставлен в 2018 году. Тогда температура опустилась до отметки -10,4 градуса.

По данным гидрометцентра на 18:00 мск, температура в Петрозаводске составляет -2 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 1,2 м/c.