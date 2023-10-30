Полет над Дальним Востоком воссоздадут на стенде ДФО на выставке "Россия"

Также будут представлены достижения в экономической и социальной сфере, знаковые промышленные и инфраструктурные проекты, перспективные профессии и образовательные программы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Павильон Дальневосточного федерального округа (ДФО) на международной выставке-форуме "Россия" объединит стенды 11 регионов. Посетители смогут совершить виртуальный полет над Дальним Востоком, сообщается в официальном Telegram-канале вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Флагманская площадка экспозиции "Мы - Дальний Восток" объединяет стенды 11 регионов ДФО активностями. <…> Посетителям предложат совершить полет над Дальним Востоком", - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут принять участие в свето-проекционном иммерсивном шоу "Путем первопроходцев", пройти Заповедной тропой в компании с тигром и медведем, найти подходящую профессию или интересную достопримечательность с помощью интерактивных зеркальных экранов, попробовать себя в покорении горных вершин на настоящем скалодроме.

Кроме того, гостей будут приветствовать участники мультимедийной выставки "Люди Дальнего Востока" - сотрудники новых предприятий, спортсмены, блогеры. Краб-навигатор на стойке регистрации подскажет, как пройти Дальневосточный квест, посвященный истории, настоящему и будущему округа.

Также на стенде будут представлены достижения в экономической и социальной сфере, знаковые промышленные и инфраструктурные проекты, перспективные профессии и образовательные программы.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 марта поручил провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Свои экспозиции представят все регионы России.