Абхазские ветераны получили от правительства Москвы финансовую помощь

Ветеранам выплатили по 22,5 тыс. рублей

СУХУМ, 30 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы оказало финансовую помощь 42 ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним жителям Абхазии, выплатив им по 22,5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба Дома Москвы.

"Представители Дома Москвы в Сухуме передали финансовую помощь от правительства Москвы ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан, проживающим в Абхазии. Финансовую помощь получили участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., инвалиды и ветераны боевых действий, узники концлагерей и инвалиды Советской Армии. Представители Дома Москвы посетили 42 ветеранов, проживающих во всех районах Абхазии, а также в Сухуме", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в Доме Москвы, финансовая помощь была оказана в размере 22,5 тыс. рублей каждому.

По словам представителя Дома Москвы в Сухуме Марии Сои, финансовая помощь ветеранам и инвалидам войны оказывается правительством Москвы ежегодно. "Мы постоянно находимся на связи с ветеранами и их родными, интересуемся состоянием здоровья, поздравляем с праздниками и днями рождения", - сказала она.

Список претендентов на материальную помощь был составлен на основе данных, предоставленных посольством России в Абхазии, Министерством социального обеспечения и демографической политики республики.

В Великой Отечественной войне участвовало 55 тыс. жителей из Абхазии, более 17 тыс. из них погибли в ходе сражений. 22 уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.