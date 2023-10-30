Число безработных сократилось на Ставрополье на 27% за год

Благодаря банку вакансий в 2023 году в регионе смогли найти работу 19,5 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Число безработных на Ставрополье за год уменьшилось до 5,9 тыс. человек, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края. Таким образом, за год количество безработных сократилось практически на 27%.

"В регионе 5,9 тыс. безработных граждан, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На соответствующую дату 2022 года в крае насчитывалось 8,1 тыс. безработных граждан. Региональный банк вакансий объединяет более 33 тыс. вакансий, что больше на 4 тыс. вакансий, чем в прошлом году", - сказал собеседник.

По данным краевого правительства, благодаря банку вакансий в 2023 году на Ставрополье смогли найти работу 19,5 тыс. человек. Всего с начала года в краевой банк вакансий было заявлено 130 тыс. рабочих мест. Стабильность на рынке труда удается сохранить благодаря реализации в том числе государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения".

Коэффициент напряженности на рынке труда в регионе составляет 0,2 безработных на одну вакансию. По информации краевого портала занятости населения, больше всего вакансий отмечается в сферах образования и здравоохранения, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении.