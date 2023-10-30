В Канаде запретили Kaspersky и WeChat на электронных устройствах госорганов

По данным правительства страны, мера принята для обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей Канады

ОТТАВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение о запрете использования приложений социальной сети WeChat и продукции компании Kaspersky на служебных мобильных устройствах сотрудников государственных ведомств. Об этом сообщило правительство страны.

"Сегодня председатель Совета казначейства Анита Ананд объявила о запрете использования приложений WeChat и Kaspersky на государственных мобильных устройствах, - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. - Решение ступает в силу 30 октября. Приложения WeChat и Kaspersky будут удалены с государственных мобильных устройств, пользователям также будет запрещено загружать эти приложения в будущем".

Эта мера принята для обеспечения безопасности государственной информации и правительственных сетей Канады.