Ставрополье в 2023 году дополнительно направит 2,6 млрд рублей участникам СВО и их семьям

Поддержку удалось увеличить благодаря перевыполнению плана по доходам

СТАВРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят дополнительно 2,6 млрд рублей на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей в 2023 году. Увеличить поддержку позволило перевыполнение плана по доходам в этом году, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Порядка 2,6 млрд рублей будут дополнительно направлено на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей. Около 700 млн рублей - на выплату ежемесячных детских пособий и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров сообщал, что в 2023 году на поддержку участников СВО и их семей на Ставрополье планировали направить около 7 млрд рублей. Корректировки в бюджет региона на 2023 год утвердили в понедельник на внеочередном заседании краевого правительства.

"Финансовый год завершается, и уже сейчас мы видим, что для края он сложился результативно. Планы по доходам нам удалось перевыполнить, что позволит дополнительно направить средства на решение вопросов социального развития Ставрополья. Социальную направленность нашего бюджета мы сохраним и в будущем году", - цитирует управление Владимирова по итогам заседания правительства края.

Дополнительные расходы регион также направит на капитальное строительство, благоустройство территорий, ремонт и покупку оборудования для социальных учреждений, ремонт и строительство дорог местного значения, сокращение объема государственного долга.