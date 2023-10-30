Доля электромобилей на дорогах Москвы к 2035 году может составить 15%

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что для достижения этого показателя требуется активное развитие зарядной инфраструктуры

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Процент электрических автомобилей от общего числа транспортных средств на дорогах Москвы к 2035 году может составить 15, такой целевой показатель установлен концепцией развития электротранспорта. Об этом сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"В столице удалось поставить на поток производство электромобилей. Сейчас их в Москве зарегистрировано порядка 5 тыс. Развитие сферы электротранспорта в силу ее экономического и экологического потенциала входит в число стратегических направлений развития и приоритетных вызовов для Московской агломерации. Рост популярности электромобилей будет невозможен без должного внимания к развитию соответствующей инфраструктуры. В соответствии с концепцией развития электротранспорта установлен целевой показатель в 15% от общей численности парка индивидуальных транспортных средств к 2035 году. В нынешних масштабах это около 1 млн машин, и для достижения этого значительного показателя требуется активное развитие зарядной инфраструктуры", - сказал Шапошников, слова которого приводит пресс-служба Мосгордумы.

Он добавил, что "Развитие легкового электротранспорта, систем накопления электроэнергии и зарядной инфраструктуры в Москве" - актуальная тема для всех мегаполисов мира, включая Москву. "Заседание круглого стола [на данную тему] состоялось на заводе "Москвич", который стал символом возрождения отечественного автомобилестроения. <...> В условиях беспрецедентных санкций необходим комплекс мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на отечественные электромобили", - отметил спикер столичного парламента.

Он констатировал, что в Москве уже предоставляется бесплатная парковка, бесплатная зарядка на городских станциях, налоговые и другие льготы для владельцев электротранспорта. Также ведется работа с сервисами такси и каршеринга.

"Однако требуется и дополнительное стимулирование, в том числе и на федеральном уровне. Мы предлагаем следующие меры, которые отражены в резолюции, направленной по итогам круглого стола в правительство России и правительство Москвы: увеличить долю средств, направляемых на стимулирование приобретения отечественных электромобилей при льготном кредитовании; предусмотреть налоговые льготы и субсидии для производителей электромобилей, позволяющие снизить стоимость производства отечественных легковых электромобилей; стимулировать производство отечественных комплектующих для электромобилей; сделать оснащение строящихся и реконструируемых зданий зарядной инфраструктурой обязательным; развивать сеть зарядных станций, сделать прозрачным, понятным и оперативным процесс их присоединения к электрическим сетям; поддерживать производство электроаккумуляторов, которое предусматривает сопровождение всего их жизненного цикла, включая переработку и утилизацию", - резюмировал Шапошников.