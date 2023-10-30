Таджикистан ратифицировал соглашение СНГ о содействии занятости населения

Большинство трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию

ДУШАНБЕ, 30 октября. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Таджикистана одобрила соглашение по содействию занятости населения в Содружестве независимых государств (СНГ), подписанное главами правительств в 2021 году. Об этом говорится в постановлении законодательного органа, опубликованном в банке правовой информации республики.

"Ратифицировать соглашение о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств - участников Содружества Независимых Государств, подписанное 28 мая 2021 года в городе Минске", - говорится в документе.

Большинство трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию, в частности, летом 2022 года в министерстве труда, миграции и занятости населения республики сообщали, что в РФ находятся порядка 90% от всех выехавших из страны, еще 5% приходится на Казахстан.

Соглашение, подписанное в 2021 году, предусматривает, что страны СНГ будут сотрудничать по вопросам создания общего рынка труда, повышению мобильности трудовых ресурсов, развитию и внедрению системы организованного набора мигрантов для временной трудовой деятельности на территории других государств, противодействию нелегальной трудовой деятельности мигрантов и другим аспектам. Несколько положений Таджикистан продвигал и до ратификации соглашения, в частности, организованный набор для работы в России.

Соглашение, по данным российского портала правовой информации, вступило в силу для РФ 28 января 2022 года.