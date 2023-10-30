В Коми изъяли поголовье из очага птичьего гриппа на "Птицефабрике Зеленецкой"

В освободившихся птичниках проводят очистку и ветеринарно-санитарную обработку помещений и оборудования

СЫКТЫВКАР, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили изъятие и уничтожение всего зараженного поголовья из очага птичьего гриппа, возникшего в октябре на крупнейшей в Республике Коми "Птицефабрике Зеленецкой". Изъято более 639 тыс. кур, сообщила пресс-служба Минсельхоза Коми.

"Завершено изъятие птиц из 16 птичников предприятия, на уничтожение направлено 639 тыс. 309 голов общим весом 714 тыс. 940 кг. 23 октября вся изъятая и павшая птица сожжена в специально подготовленном месте на территории угрожаемой зоны. Сам полигон, транспорт и специальная техника продезинфицированы", - говорится в сообщении.

Карантин по птичьему гриппу действует на птицефабрике с 11 октября. В освободившихся птичниках проводят очистку и ветеринарно-санитарную обработку помещений и оборудования. Продолжается мониторинг птицы: осмотры, учет падежа, еженедельный отбор проб материала. На 27 октября возбудитель высокопатогенного гриппа птиц больше не фиксируется, сообщения о падеже птицы в угрожаемой зоне также не поступали.

Ликвидируют очаг и в городе Ухте, где карантин с 24 октября, в одном из частных подворий от вируса птичьего гриппа погибло все поголовье. Биоотходы уничтожены, проведены два этапа дезинфекции, очаг заболевания купирован.

Как сообщал ранее заместитель председателя правительства Коми - министр финансов Коми Владимир Казаков, к декабрю этого года планируется завершить ликвидацию зараженного птичьим гриппом поголовья и дезинфекцию, к февралю - возобновить производство и реализацию продукции. На птицефабрике ТАСС сообщали, что в связи со вспышкой птичьего гриппа и введенным карантином под ликвидацию попало около 700 тыс. голов птицы и порядка 750 тонн продукции. Предварительный ущерб посчитан за предполагаемые три месяца простоя: за это время предприятие недополучит около 760 млн рублей выручки и 56 млн рублей чистой прибыли, бюджет недополучит 76 млн рублей НДС. Это без учета потерь поголовья, готовой продукции, а также дополнительных затрат на дезинфекцию. При этом птицефабрика продолжает производство и продажу свинины и яйца, поскольку подразделение с курами-несушками находится в 25 километрах от основного, ситуация там благополучная.

"Птицефабрика Зеленецкая" на 90% обеспечивает регион мясом птицы и свининой. Это агропромышленный холдинг с замкнутым производственным циклом: производство комбикормов, выращивание животных и птицы, производство мяса и яиц, переработка мяса и реализация готовой продукции через собственную торговую сеть. Ежедневно выпускалось около 60 тонн мяса и порядка 300 тыс. яиц.