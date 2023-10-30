МВД Ингушетии призвало население не участвовать в несанкционированных акциях

В министерстве отметили, что за агрессивные действия и провокационные выпады по отношению к сотрудникам правоохранительных органов виновных будут задерживать

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по Ингушетии просит местных жителей не присоединяться к несанкционированным акциям, а также предупредило об ответственности за призыв к участию в подобных мероприятиях. Соответствующее обращение опубликовано в официальном Telegram-канале министерства.

"В связи с распространением в интернете и мессенджерах призывов к участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в подобных мероприятиях действующим законодательством РФ предусмотрена ответственность. Данные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти Ингушетии. Все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники - привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что за агрессивные действия и провокационные выпады по отношению к сотрудникам правоохранительных органов виновных будут задерживать.

"Также обращаем внимание на необходимость предостеречь от участия в подобных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних детей", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в соцсетях региона распространялась информация о возможном прилете рейса из Израиля в Ингушетию 1 ноября. Однако достоверность этих сообщений опроверг директор аэропорта Магас Магомед Цуров, назвав их фейковыми и провокационными.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.