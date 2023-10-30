Москвичей попросили не подкармливать диких животных до морозов

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды отметили, что из-за несвоевременной подкормки инстинкты животных притупляются

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды попросили до наступления морозов не подкармливать диких животных и птиц в Москве.

"Помогать зверям и птицам - добрая традиция многих москвичей. Но важно делать это правильно. Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обращаются к горожанам с просьбой не подкармливать диких животных до наступления морозов, ведь это вредит мохнатым и пернатым обитателям природных территорий", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что до зимы животные и птицы способны самостоятельно находить себе корм. Угощать белок и птиц можно при отрицательной температуре воздуха и устойчивом снежном покрове. Несвоевременная подкормка приводит к тому, что инстинкты животных притупляются, они ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека.

"Более того, животные могут практически полностью отказаться от естественной пищи или будут потреблять ее меньше. А ведь в "природной столовой" еда более сбалансирована и питательна, чем корм, который обычно предлагают люди. Чрезмерное употребление такой пищи может плохо отразиться на состоянии здоровья животных", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается, что не следует кормить птиц хлебом. Черный хлеб, особенно свежий, нередко вызывает у них брожение в пищеварительной системе, частое употребление белого хлеба для пернатых тоже вредно. Белок нельзя кормить солеными и жареными продуктами, сдобой, хлебом, косточками вишни, абрикосов, персиков, миндалем, арахисом, фисташками. Зато они будут рады другим орехам, сухофруктам, желудям, нежареным и несоленым семечкам. Кормить с рук животных не надо, потому что они могут укусить.