30 октября, 17:27

В Ростовской области рекомендовали не отмечать Хеллоуин в школах

В нескольких других регионах также призвали отказаться от празднования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области не рекомендуют проводить мероприятия в честь Хеллоуина в школах и других образовательных организациях. Об этом ТАСС сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Федеральный календарный план воспитательной работы не предусматривает проведение в образовательных учреждениях таких мероприятий, как "Хеллоуин", "Тыквенный спас" и другие. Поэтому [отмечать их] не рекомендовано", - сказано в сообщении.

Ранее в нескольких регионах России празднование Хеллоуина в школах было рекомендовано отменить.

Праздник Хеллоуин отмечается ежегодно в канун католического Дня всех святых - в ночь с 31 октября на 1 ноября. Первоначально он был распространен в англоязычных странах, но в последнее время стал популярным почти во всем мире. 

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