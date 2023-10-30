На ВДНХ в Москве пройдет фолк-фестиваль "ДНК"

В частности, в рамках фестиваля состоятся тематические мастер-классы от ведущих солистов "Москонцерта"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фолк-фестиваль "ДНК" будет проходить на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия", сообщила пресс-служба ГБУК города Москвы "Москонцерт".

"В программу фестиваля войдут самобытные народные песни разных жанров, пляски и инструментальные наигрыши, авторские обработки и др., отображающие все многообразие исторических, духовных и культурных традиций. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся тематические мастер-классы от ведущих солистов "Москонцерта". Программа фестиваля будет реализована в рамках Международной выставки-форума "Россия" на площадках ВДНХ", - говорится в сообщении.

Уточняется, 7 ноября на главной сцене ВДНХ фестиваль откроется концертом "Вера, Надежда, Любовь", в котором примут участие арт-группа "Аросс", ансамбль народного танца "Марусины забавы", ансамбль гусляров "Купина" и другие артисты. А 21 января 2024 года в Доме культуры ВДНХ состоится концерт "Зима" при участии ансамбля гусляров "Волшебные струны", солистки Ольги Кузнецовой (вокал) и солиста "Москонцерта" Ильи Ушуллу (вокал). Также запланирован мастер-класс гармониста-виртуоза Михаила Коломыцева.

В Доме культуры ВДНХ 28 января 2024 года пройдет концерт "Русская зима", в программе - чувашские и русские песни. 11 февраля на главной сцене ВДНХ можно будет послушать концерт "Играй, гармошечка". 18 февраля там же - концерт "Танцуй, пока танцуется". Завершится фолк-фестиваль 14 марта концертом "Гуляй Масленица" на главной сцене ВДНХ.