В Петербурге поддержали создание пешеходной зоны на улицах Думской и Ломоносова

В квартале может появиться зона для семейного отдыха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Создание пешеходной зоны на улицах Думской и Ломоносова в Санкт-Петербурге поддержало правительство города. Теперь там может появиться зона для семейного отдыха, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

"Провели еще одно совещание, посвященное дальнейшей судьбе знаменитого квартала. На повестке - проработка вопроса по преобразованию улиц Думская и Ломоносова в пешеходную зону. <…> После тщательного анализа предложений в качестве основного варианта выбрали обустройство зоны отдыха в квартале. Комфортное и удобное общественное пространство для семейного отдыха. Оптимальным решением для реализации задуманного станет создание пешеходной зоны", - сообщил Поляков.

Вице-губернатор подчеркнул, что также продолжается работа с собственниками и арендаторами. Он отметил, что у нового пространства должно быть соответствующее наполнение, чтобы имидж квартала был изменен.

Глава администрации Центрального района Елена Федорова напомнила в своем Telegram-канале, что более трех месяцев шел сбор предложений жителей района, представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

"Органы государственной власти продолжат работу с собственниками и арендаторами помещений по созданию комфортной и безопасной среды для жителей и гостей нашего города. Мы уже видим положительный отклик предпринимателей, которые не только поддержали идею, но и готовы профинансировать разработку проектных решений и документации. При разработке проекта будут учтены поступившие пожелания и предложения жителей", - написала Федорова.

Об улицах

Думская улица и улица Ломоносова расположены в центре Петербурга, в основном там были бары и рестораны. Как ранее писал Поляков, за этими "легендарными" улицами давно закрепилась дурная слава и репутация самых злачных мест в городе. Они регулярно попадали в криминальные сводки из-за драк, краж, торговли контрафактным алкоголем "и других сомнительных активностей".

В марте на этих улицах были опечатаны двери 17 заведений. На некоторых из них висели объявления о том, что помещения признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили эту информацию и сообщили о проведении обыска у компании - собственника помещений, которые сдавались в аренду указанным 17 барам.