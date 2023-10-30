МарГУ обучит учителей подшефного района Запорожья оказанию первой помощи

Более 20 учителей пройдут курс на портале электронного обучения

ТАСС, 30 октября. Марийский государственный университет проведет дистанционное обучение по оказанию первой помощи для учителей подшефного Куйбышевского района Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

"По заявкам школ района Марийским государственным университетом подготовлена программа повышения квалификации "Оказание первой помощи работникам образовательной организации" в объеме 36 часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале электронного обучения МарГУ курс пройдут более 20 учителей.

Кроме того, республика передала в школы Куйбышевского района более 8,5 тыс. учебников и более 6 тыс. экземпляров художественной литературы.

Ранее в правительстве республики сообщили, что Марий Эл планирует направить более 400 млн рублей на восстановление Куйбышевского района Запорожской области до конца 2025 года.

В апреле 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и военно-гражданской администрацией Куйбышевского района Запорожской области. Республика помогала организовать летний детский отдых в загородных лагерях Марий Эл и оснастить образовательные учреждения к учебному году.